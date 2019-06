No início dos anos 1990, o cinema norte-americano, que tinha uma trajetória neste sentido similar à da televisão, deu uma volta decisiva com uma série de filmes com esse foco, entre eles "Filadélfia" e "A Caminho de Idaho".

A televisão esperaria até 30 de abril de 1997: pela primeira vez, a personagem principal de uma série, "Ellen", revelava a sua homossexualidade num episódio que entrou para a história. O efeito foi ainda maior porque a atriz que protagonizava a série, Ellen DeGeneres, "saiu do armário" ao mesmo tempo.

Algumas marcas retiraram o patrocínio, grupos religiosos organizaram manifestações e o pastor ultraconservador Jerry Falwell apelidou a atriz de "Ellen DeGenerada". Mas as reações foram igualmente positivas e o movimento ganhou um ritmo maior.

Personagens abertamente LGBTQ da série "Will & Grace" conquistaram destaque, simpatia e carinho do público, além de muitos prémios. Outros aparecem de seguida em "ER", "Dawnson's Creek" e "Spin City".

Em fevereiro de 2001, "Buffy, Caçadora de Vampiros" mostra um beijo entre duas mulheres, algo inédito para uma série de sucesso.

O público mostrou-se mais aberto à diversidade sexual, o que permite que um sector da audiência se sinta representado pela primeira vez. "Para as grandes redes, tudo roda à volta do dinheiro", diz Zimmerman. "Se eles sentem que podem ganhar dinheiro, eles vão transmitir o programa", acrescenta.

Cabo e streaming ao resgate

Esta nova visibilidade da comunidade LGBTQ na televisão coincide com o surgimento de séries mais complexas como "The Sopranos" ou "The Wire".

A chegada da televisão por cabo e, em seguida, do streaming, também abriu um novo espaço para criação. De menos de uma centena de séries, quando as grandes cadeias tinham o monopólio, passou para cerca de 500.

"Como não era mais uma questão de sistematicamente satisfazer um público de massa, vimos grandes mudanças e vimos muitos outros personagens diferentes", afirma Thompson.

Em 2007 e 2008, 1,1% dos personagens recorrentes nos principais canais norte-americanos eram LGBTQ, de acordo com a associação de direitos gays GLAAD.

Em 2018 e 2019, a proporção subiu para 8,8%, cerca de duas vezes o número de adultos norte-americanos que afirmam pertencer à comunidade (4,5%), de acordo com uma pesquisa da Gallup em 2017.

Desde 2013, a televisão também abriu portas a transgéneros, com "Orange is the New Black", "Transparent" e, recentemente, "Pose".

Mas a crescente presença LGBTQ na televisão "dá a falsa impressão de que ganhamos aceitação cultural, quando é fictícia", alerta Candace Moore, professora da Universidade de Carleton (Minnesota).

Desde a eleição de Donald Trump, os Estados Unidos vive uma certa hostilidade em relação às minorias sexuais, ressalta. "Portanto, a representação LGBTQ nas séries é provavelmente uma versão ligeiramente embelezada do que está a acontecer atualmente nos Estados Unidos", acrescenta.

Mesmo assim, na televisão, ainda existem barreiras. Em março de 2018, a série "Instinct", da CBS, foi a primeira de uma grande rede com uma personagem gay principal, mas os papéis protagonistas ainda escapam do universo LGBTQ.

Outro território sensível são os programas para crianças e jovens.

Embora as séries que colocam adolescentes LGBTQ no centro já tenham ousado muito, como "PEN15", "Sex education" ou a latina "Um Dia de Cada Vez", as tentativas são raras e provocam reações quase sistematicamente.

Em maio, o canal local da rede pública PBS, no Alabama, recusou-se a transmitir um episódio da série de animação "Arthur", no qual uma personagem masculina se casa com outro homem.

Apesar de tudo, Zimmerman destaca o progresso. Mais numerosos, os personagens LGBTQ estão agora "representados em todas as facetas das nossas vidas - bons, maus, engraçados, tristes - e não são apenas personagens unidimensionais ou de mero preenchimento de espaço", comemora.