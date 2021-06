Carlão partilhou uma nova versão de "Na Margem", que conta participação de Marina Maranhão, Mia Benita e Nuno Siqueira, jovens da equipa do mentor no "The Voice Kids", da RTP1.

Esta versão da música foi apresentada ao vivo, pela primeira vez, na fase final do programa de talentos. "Nesse momento, o músico teve a certeza que gostaria de regravar 'Na Margem', tema que integra o seu album 'Entretenimento?' de 2018, marcando, não só a sua experiência enriquecedora como mentor no programa 'The Voice Kids', mas também como oportunidade destes jovens experenciarem o trabalho em estúdio e emocionarem-se com a edição da sua primeira gravação", frisa a agência do músico.

Carlão regressa aos palcos no próximo dia 20 de junho com um concerto no Campo Pequeno, em Lisboa, no âmbito da segunda edição do Santa Casa Portugal ao Vivo.