A apresentadora e jornalista Nancy Parker, de 53 anos, morreu na passada sexta-feira, dia 16 de agosto, durante uma reportagem num avião. A norte-americana trabalhava há mais de 23 anos no canal FOX New Orleans.

De acordo com a imprensa, Nancy Parker estava a gravar uma reportagem num pequeno avião. O piloto, Franklin J.P. Augustus, também morreu no acidente.

Em comunicado, a FOX lamentou a morte da jornalista: "Lamentamos a perda da nossa antiga colega e amiga Nancy Parker. Os detalhes do acidente ainda não foram divulgados pelas autoridades, mas podemos confirmar que ela morreu num acidente de avião enquanto gravava uma reportagem no Aeroporto New Orleans Lakefront".