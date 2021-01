Este domingo, dia 10 de janeiro, estreou-se a nova temporada de "The Voice Kids", da RTP1. Maria Inês, de 11 anos, foi uma das protagonistas da primeira ronda de "Provas Cegas" e conquistou Carolina Deslandes, Marisa Liz, Carlão e Fernando Daniel, os mentores do programa de talentos.

No palco de "The Voice Kids", Maria Inês interpretou o tema "Fly Me to the Moon" (Frank Sinatra) e virou as cadeiras dos jurados. No final, a jovem escolheu a equipa de Marisa Liz.

"Não é possível. Não estou a acreditar nisto", frisou a vocalista dos Amor Electro durante a atuação da jovem. "Estou chocada com o que acabei de ver, com o que acabei de ouvir. (...) És uma séria candidata para ganhar isto", frisou Carolina Deslandes.

Veja aqui a atuação.