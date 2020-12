A sala do #EstudoEmCasa, a 'telescola' transmitida pela RTP Memória, tem estado vazia nas últimas semanas. Segundo os dados da GFK, citados pelo Espalha-Factos, os blocos educativos têm registado 0,0% de share e 0,0% de ranking

No total, desde setembro foram para o ar 148 aulas e média de share é de 0%. De acordo com os dados, nos últimos meses só 16,8 mil espectadores acompanharam as emissões do #EstudoEmCasa.

De acordo com o site, esta terça-feira, dia 15 de dezembro, a emissão das aulas das disciplinas de Educação Artística, Educação Tecnológica, Português Língua Não Materna e Francês – 3.º Ciclo não "tiveram qualquer espectador detetado pelos audímetros da GfK/CAEM". Já no total diário de terça-feira, a RTP Memória registou 0,5% de share.