A contagem decrescente para o Natal já começou na Netflix. Esta sexta-feira, dia 5 de novembro, o serviço de streaming estreia a comédia romântica "Love Hard". O filme é protagonizado por Nina Dobrev ("Diários do Vampiro"), Jimmy O. Yang ("Asiáticos Doidos e Ricos" e "Space Force"), Charles Melton ("Bad Boys Para Sempre") e Darren Barnet ("Eu Nunca").

Com argumento de Danny Mackey e Rebecca Ewing, o filme segue uma rapariga de Los Angeles que se apaixona por um homem que vive do outro lado dos Estados Unidos.

"Sem sorte no amor, uma rapariga de Los Angeles apaixona-se por um homem do outro lado dos EUA e decide fazer-lhe uma surpresa no Natal, mas descobre que foi enganada por um perfil falso", adianta a Netflix.

"Contudo, a pessoa que lhe roubou o coração vive na mesma cidade que ela visitou, e o tipo que a enganou oferece-se para 'arranjar caldinho' entre os dois SE ela fingir ser sua namorada durante as festas", resume o serviço de streaming.