"Testemunhos do Desastre" é uma das novas apostas do canal National Geographic. A série documental, que estreou esta quarta-feira, dia 20 de novembro, reúne diversas imagens amadoras, de videovigilância e de notícias que capturaram "os momentos mais impressionantes de alguns dos maiores desastres naturais do mundo".

"O primeiro episódio da série faz uma viagem até ao dia 17 de junho de 2017, quando deflagrou, no Centro do país, o maior incêndio na história de Portugal. No concelho de Pedrógão Grande, perderam-se 66 vidas, 254 pessoas ficaram feridas e uma vastíssima área florestal ficou totalmente ardida", explica o canal.

"Enquanto os bombeiros lutavam contra o fogo, surgiram ventos e uma trovoada seca imparáveis, num verdadeiro inferno de que alguns conseguiram escapar", acrescenta em comunicado.

A série aborda outras catástrofes, "pelas lentes reais de quem esteve no terreno, acompanhadas pelas palavras de quem as viveu de perto".