Naya Rivera, atriz que fez parte do elenco de "Glee" durante seis temporadas, está desaparecida desde a tarde desta quarta-feira, dia 8 de julho. Segundo o The Hollywood Reporter, as autoridades procuram a atriz norte-americana depois do seu filho ter sido encontrado sozinho num barco.

A estrela da série "Glee" alugou um barco ao início da tarde para passear com o filho no Lago Piru, na Califórnia. Três horas depois de ter alugado o barco, um velejador encontrou a criança de quatro anos sozinha na embarcação.

A imprensa norte-americana avança ainda que o filho de Naya River contou que a manhã terá saltado do barco.

As autoridades locais iniciaram as buscas depois do alerta, usando helicópteros, drones e equipas de mergulho. Ao final da noite, no Twitter, o xerife local avançou que as buscas apontavam para afogamento.

Naya Rivera fez parte do elenco de "Glee" durante seis temporadas. Na série, a atriz vestiu a pele de Santana Lopez, que se tornou numa das personagens principais da história a partir da segunda temporada.