"Isto é Gozar Com Quem Trabalha" foi o programa mais visto deste domingo, dia 18 de maio, tendo liderado, no universo dos canais generalistas, com 27,3% de share e 15m6% de audiência média, o que corresponde a um milhão 474 mil e 600 espectadores.

"Em termos de perfil, o programa 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha' de ontem liderou em praticamente todos os targets (no universo dos canais generalistas), com exceção dos indivíduos com mais de 75 anos, recolhendo assim a preferência da grande maioria dos portugueses, liderando em termos absolutos nos indivíduos responsáveis de compras, nos indivíduos das classes A/B e D, com idades entre os 55 e os 74 anos e nas regiões Centro e Sul", explica a SIC em comunicado.

A emissão de "Quem Quer Namorar com o Agricultor? III" - dividida em seis emissões diferentes - também liderou audiências, com 25,9% de share e 14,2% de audiência média, o que corresponde a um milhão 345 mil e 500 espectadores. Já a gala do "Big Brother" foi o oitava programa mais visto do dia - a primeira parte da emissão registou 20,6% de share (um milhão e 77 mil espectadores).

Depois da meia-noite, com o início das nomeações, o "Big Brother" conquistou o primeiro lugar, com 28% de share. O especial "Ligação à Casa" também bateu a novela "Terra Nossa", da SIC.

Na RTP1, o "Got Talent Portugal" somou 5,8% de audiência e 11,7% de share.