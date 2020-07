"Lucifer" regressa à Netflix a 21 de agosto e esta segunda-feira, dia 13 de julho, o serviço de streaming revelou o primeiro trailer da quinta temporada da série.

"Lúcifer está de volta... e está estranhíssimo. Prepara-te, porque nesta temporada todos os teus desejos serão realizados", frisa o serviço de streaming na legenda do trailer da nova temporada da série.

Veja o trailer:

Nos novos episódios, "Lúcifer, aborrecido e infeliz com o seu papel de Senhor do Inferno, renuncia ao trono e troca o seu reino pela espetacular e intensa loucura de Los Angeles, onde se entretém a ajudar a polícia a castigar os criminosos".

Nas redes sociais, a Netflix confirmou que a série vai contar com uma sexta temporada, que será a última.

Depois de ser cancelada pela FOX, "Lucifer" 'ressuscitou' pelas mãos da Netflix e a sua popularidade tem aumentado nas redes sociais.

As quatro temporadas de "Lucifer" podem ser vistas na Netflix. Protagonizada por Tom Ellis, a série acompanha o "Senhor do Mal", o diabo, que se muda para Los Angeles, onde abre uma discoteca e cria uma estranha parceria com uma detetive de homicídios.