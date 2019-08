"La Casa de Papel" é um dos maiores sucessos da Netflix. Para continuar a alimentar as conversas sobre a série, o serviço de streaming decidiu fazer uma pequena mudança em dois dos episódios da terceira parte da produção espanhola.

Esta terça-feira, dia 27 de agosto, a Netflix anunciou que acrescentou cenas especiais ao sexto e oitavo episódios da última temporada de "La Casa de Papel", que se encontra disponível na plataforma desde julho.

As cenas "extra" são protagonizadas por Neymar. Nos dois episódios, o futebolista brasileiro veste a pele de um monge, que se apresenta como João.

As cenas - gravadas no primeiro semestre do ano em Madrid - podem ser vistas aos 3 minutos e 43 segundos do sexto episódio e ao minuto dois do oitava e último episódio da terceira parte da série espanhola.

Nas duas cenas, Neymar contracena com Berlim (Pedro Alonso) e O Professor (Álvaro Morte).

Nas redes sociais, o futebolista partilhou um vídeo, frisando que "La Casa de Papel" é uma das suas séries favoritas. "Pude realizar o meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora posso partilhar o João com todos vocês", escreveu o brasileiro na sua conta no Instagram.