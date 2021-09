Da autoria do criador de "The Killing: Crónica de um Assassinato", "O Homem das Castanhas" é uma das apostas da Netflix para o final do mês. A primeira temporada da série chega ao serviço de streaming no dia 29 de setembro e promete arrepiar os espectadores.

O thriller psicológico dinamarquês inspirado no género noir nórdico é baseia-se no romance de Søren Sveistrup, que foi traduzido para 28 idiomas e publicado em 50 países.

A ação de "O Homem das Castanhas" tem lugar nos subúrbios de Copenhaga, onde a polícia faz uma terrível descoberta numa ventosa manhã de outubro: uma jovem é encontrada brutalmente assassinada num recreio e sem uma das mãos.

"Ao lado dela está um boneco de um homem feito de castanhas. A ambiciosa jovem detetive Naia Thulin (Danica Curcic) é destacada para o caso, juntamente com o seu novo parceiro Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). Ambos depressa descobrem uma prova misteriosa no homem das castanhas — uma prova que o liga a uma rapariga que desapareceu um ano antes e que se presumia estar morta: a filha da política Rosa Hartung (Iben Dorner)", resume a Netflix.