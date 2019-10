A Netflix avançou que registou um lucro líquido de 665 milhões de dólares no trimestre que terminou em setembro, um crescimento face aos 403 milhões de dólares registados no mesmo período do ano passado, que superou a maioria das previsões dos analistas.

Os números anunciados pela Netflix apenas se aproximaram das expectativas do mercado. A companhia com sede na California teve ganhos de 5,25 mil milhões de dólares e conquistou 6,8 milhões de assinantes, chegando a um total de 158,3 milhões no mundo todo.