Depois do sucesso da primeira temporada, a Netflix deu luz verde para a continuação de "Cidade Invisível". A série brasileira vai contar com uma segunda temporada, confirmou o protagonista Marco Pigossi nas redes sociais do serviço de streaming.

Veja o vídeo:

Descrita como "arrepiante e sinistra", a série acompanha um homem que, depois de uma tragédia familiar, descobre criaturas míticas que vivem entre os humanos. Ao longo dos episódios, o protagonista "apercebe-se de que elas têm a chave para o seu misterioso passado".

"Um inspetor ambiental descobre um mundo oculto de entidades mitológicas do folclore brasileiro quando estabelece uma ligação entre o misterioso aparecimento do cadáver de um golfinho de água doce numa praia do Rio de Janeiro e a morte da sua adorada mulher", resume a Netflix.

"Cidade Invisível" é a primeira produção televisiva em imagem real de Carlos Saldanha (vindo dos universos animados de "A Idade do Gelo" ou "Rio") e a realização ficou a cargo de Júlia Pacheco Jordão ("Hard", "O Negócio") e Luis Carone ("Pico da Neblina", "Antônia"). Marco Pigossi e Alessandra Negrini são os protagonistas.