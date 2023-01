"1899", ambiciosa série de Jantje Friese e Baran bo Odar, criadores da primeira série original da Netflix em alemão, "Dark", foi cancelada pelo serviço de streaming. A notícia foi confirmada nas redes sociais pela dupla e apanhou os fãs de surpresa.

Considerada por vários meios uma das melhores séries de 2022 (incluindo pelo SAPO Mag), "1899" chega ao fim após uma temporada. "É com o coração pesado que temos de vos dizer que ‘1899’ não será renovada. Adoraríamos terminar esta incrível jornada com uma segunda ou terceira temporadas tal como fizemos com ‘Dark’. Mas, às vezes, as coisas não correm conforme os planos. É a vida”, escreveu o cocriador da série no Instagram.

A primeira temporada acompanha o percurso de um navio de emigrantes que deixou para trás o velho continente, tendo partido de Londres com rumo a Nova Iorque. "Em 1899, um barco a vapor lotado de emigrantes ruma em direção ao oeste, deixando para trás o velho continente. Provenientes de diferentes países da Europa, os passageiros partilham a esperança no novo século e o sonho de um futuro melhor no estrangeiro", resume o serviço de streaming.

"Quando se cruzam com outro navio de emigrantes à deriva no mar alto, a sua viagem ganha contornos inesperados. Aquilo que encontram a bordo transformará a sua travessia até à terra prometida num terrível pesadelo", acrescenta a Netflix na sinopse da série.

Veja o trailer:

Miguel Bernardeau, Emily Beecham, Lucas LynggardIsabella Wei, Jonas Bloquet e Andreas Pietschmann protagonizam "1899".O português José Pimentão ("Teorias da Conspiração", "Valor da Vida" e "Amadeo") também faz parte do elenco.