No ano em que festeja o 25.º aniversário, o universo de "Pokémon" vai expandir-se na Netflix. Segundo a revista Variety, o serviço de streaming está a desenvolver uma série de imagem real.

A nova produção está nas mãos de Joe Henderson, o produtor executivo de "Lucifer", que será o guionista e produtor da série.

À Variety, fontes ligadas à produção adiantam que a nova versão em imagem real irá seguir a linha de "Pokémon Detetive Pikachu", filme de 2019 protagonizado Ryan Reynolds e Justice Smith.

Na Netflix, os fãs de "Pokémon" já podem ver vários conteúdos do universo, como as séries "Pokémon: Liga Índigo" e "Pokémon: Série Jornadas (parte 1)" ou os filmes "Pokémon: Mewtwo Contra-Ataca! Evolução" e "Pokémon the Movie: I Choose You!".

O ano 2020, marcado pela pandemia e que impulsionou a venda de jogos eletrónicos em todo o mundo, foi o mais lucrativo até agora para Pokémon Go, a adaptação do jogo para smartphones disponível desde 2016.

"Os personagens são tão cativantes e a mecânica dos diferentes jogos tão bem executada que [o fenómeno] é atemporal", disse à AFP o autor especialista em cultura pop japonesa, Brian Ashcraft.

O acervo destes "monstros de bolso" (Pokémon é a contração de "pocket monsters"), rico em centenas de criaturas inspiradas em animais ou na mitologia, continua a crescer ano após anos desde 1996.

O fenómeno, que chegou a diversos objetos, peluches e adaptações cinematográficas, vendeu mais de 368 milhões de jogos e 30 mil milhões de cartas, segundo a Companhia Pokémon, em parte propriedade da Nintendo.