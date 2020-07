Depois dos vários lançamentos este ano, dirigidos aos mais pequenos, o MEO, volta a reforçar a sua oferta de conteúdos infantis e é o primeiro operador a lançar o Nick+. O serviço premium de TV, que permite aceder on demand, aos conteúdos do Nickelodeon e do Nick JR, dois canais do portefólio de marcas da ViacomCBS International Networks, que incluem estreia exclusivas e temporadas completas das séries favoritas dos mais pequenos.

Com o mote "Tu + toda a diversão do Nickelodeon e do Nick Jr num só lugar", o Nick+ arranca com a antestreia exclusiva da nova série "É o Pónei", que acompanha as aventuras de Annie e do seu pónei na quinta dos seus pais. No Nick+, é também possível acompanhar todos os episódios de "Patrulha Pata", "Henry Danger", "SpongeBob" e "Loud em Casa", disponíveis para ver e rever em qualquer lugar, na TV do MEO e através da plataforma MEO Go.

O Nick+, disponível na posição 52 do MEO, pode ser acedido gratuitamente durante dois meses, para quem subscrever o serviço até setembro, e a partir dessa data, terá um preço de apenas 2,99€ mensais.