"Quem Quer Ser Milionário – Alta Pressão" vai regressar à RTP1 no próximo sábado, dia 20 de junho. A edição especial de 20 anos do concurso vai ser apresentado por Filomena Cautela.

"'Quem Quer Ser Milionário – Alta Pressão' está de volta à RTP1 num momento especial em que se celebram os 20 anos do formato. Filomena Cautela será a nossa anfitriã e as noites de sábado da RTP1 nunca mais serão as mesmas, a partir de dia 20 de junho", frisa o canal em comunicado.

A RTP1 lembra que o "objetivo final" do concurso "é acertar nas 15 perguntas de escolha múltipla para ganhar o prémio máximo de 50 mil euros". "E isto não é tarefa fácil", acrescenta o canal.

"'Em Quem Quer Ser Milionário – Alta Pressão' seis concorrentes disputam entre si a oportunidade de jogar com a nossa apresentadora Filomena Cautela na Cadeira Vermelha! A esta primeira fase chamamos – 'Dedo Rápido'. Os concorrentes terão de responder a três perguntas de escolha múltipla tendo apenas 15 segundos para responder a cada uma delas. O jogador mais rápido vence esta primeira ronda e ganha um cheque no valor de 500€ e uma vantagem única. Este cheque dá-lhe a oportunidade de comprar uma das duas ajudas que Filomena Cautela irá disponibilizar para continuar a prova", lembra a RTP1.