Uns mais independentes do que outros, todos construíram vida no novo bairro e, a este núcleo duro da família, juntou-se o primo Zé. "Regressado de França após a revolução, Zé é a personificação do português 'desenrasca' e bem-disposto, que vê em António um exemplo e um irmão mais velho", acrescenta o canal.

"Conta-me como foi" continua a ser narrado pela voz adulta de Carlos, "mas é agora o seu olhar de jovem de 23 anos e não o de criança de 8 quem nos guia pelas histórias da sua família", assim como pelos factos sociais, económicos e políticos que marcaram a década de 80 em Portugal e no Mundo.

