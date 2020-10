A nova versão da série "Já Tocou" ("Saved by the Bell", no título original) está quase a chegar e o segundo trailer carrega na nostalgia, mostrando pela primeira vez o regresso de Mark-Paul Gosselaar como os carismáticos Zack Morris (agora Governador do Estado da Califórnia!) e Kelly Kapowski.

Se dúvidas existissem sobre a importância desse regresso, o próprio trailer é esclarecedor: a certa altura, o diretor do liceu diz "só quero saber do Zack e da Kelly".

Os dois foram, claro, o "casal" quebra-corações da série juvenil que marcou espectadores e modas entre o fim dos anos 1980 e o início da década de 1990, acompanhando um grupo de estudantes de um colégio, o Bayside High School. A série foi exibida em Portugal pela TVI, entre 1993 e 1996.

A produção é para o serviço de streaming Peacock e além de voltar a juntar alguns dos nomes originais do elenco (como Mario Lopez no papel de AC Slater e Elizabeth Berkley como Jessie Spano), conta com novas personagens, interpretadas por atores adolescentes.

A nova versão arranca a 25 de novembro e tem como "showrunner" Tracey Wigfield, argumentista, produtora e atria de "30 Rock" ou "The Mindy Project".

Veja o trailer: