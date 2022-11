Na emissão desta segunda-feira, dia 28 de novembro, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou as emissões especiais da SIC no Mundial de Futebol.

"Joana Marques elege a sua dupla favorita neste mundial", resume a estação de rádio do grupo R/Com nas redes sociais.

"As pessoas normalmente acompanham os Campeonatos do Mundo ou Europeus para verem os seus craques favoritos em ação. Confesso que eu não quero saber cá de Messi, nem de Neymar, porque só tenho olhos para esta dupla de médios", confessou Joana Marques.

"Nuno Luz e Nuno Pereira, uma parceria que promete fazer mais estragos do que a de João Félix e Cristiano Ronaldo", gracejou a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã".

