O corpo do ator Pedro Lima foi encontrado na manhã deste sábado, dia 20 de junho, na Praia do Abano, no Guincho, confirmou a TVI ao SAPO Mag. As causas da morte ainda não são conhecidas.

Depois de terem circulado vários rumores sobre os problemas do ator com a TVI, Nuno Santos, diretor de programas da estação, esclareceu a situação em comunicado enviado ao SAPO Mag pelo canal de Queluz de Baixo.

"Na TVI estamos todos em choque com a morte prematura do Pedro Lima e, por todas as razões, devemos à família respeito e recato. É assim que nos temos comportado e é assim que nos comportaremos. Mas, sorrateiramente, de forma velada e depois amplificada por determinados meios de comunicação, foi crescendo a ideia que havia um problema na relação do Pedro com o canal para o qual trabalhava, em exclusivo, há duas décadas", lembra o diretor de programas da TVI.