"É esta noite! Está a ser montado desde ontem. Veio de novo ao berço onde nasceu: A Casa Do Artista", escreveu Fátima Campos Ferreira nas redes sociais. 18 anos depois da estreia, "Prós e Contras" vai despedir-se do pequeno ecrã esta segunda-feira, dia 28 de setembro.

"Há 18 anos a RTP abriu uma janela ao maior debate de sempre na televisão em Portugal. 'Prós e Contras' tem sido até hoje a voz e o palco das grandes questões da sociedade", sublinha a RTP1 em comunicado, anunciando a última emissão do programa.

"Não sei se é uma despedida. A memória é mais longa que o dia. Sobretudo quando há um património documental de 18 anos sobre a vida do país, em todas as suas dimensões. Um património feito pelos portugueses, e que é só deles! Não é de mais ninguém! Sublinho! Mesmo que os de agora não se dêem conta, os do futuro vão procurá-lo. Tenho a certeza", frisa Fátima Campos Ferreira.