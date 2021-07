Este domingo, dia 18 de julho, foi para o ar o terceiro episódio de "O Amor Acontece". Durante a exibição da gala semanal, o programa da TVI liderou o top dos assuntos mais comentados no Twitter em Portugal.

Na rede social, a hashtag #oAmorAconteceTVI liderou o ranking durante seis horas.

No episódio desta semana do reality show da TVI, Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira conversaram com os vários casais. "Nos últimos dias de experiência, o Miguel tenta aproximar - se da Sofia, mas ela continua de pé atrás. Será que uma visita da mãe da Sofia pode mudar isso? No moinho, a Nair e o Hélder acham que não têm nada em comum, mas o inesperado pode vir a acontecer", resumiu o canal.

"Na serra, a Helena recebe uma amiga que vê nos seus olhos uma grande felicidade, mas irá essa felicidade continuar até ao último dia? E na praia, o Hugo tenta conquistar a Marlene, que tinha pedido um homem de porte atlético... Será que vai conseguir? Com a chegada do fim da experiência para os quatro casais da semana, vamos ficar a conhecer os seus desfechos numa reunião explosiva. E vamos ainda conhecer quatro novos casais, só que um dos casais já se conhece. Será que o amor vai vencer?", adiantou a TVI.

Leia as reações dos espectadores: