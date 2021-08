Miguel Herrán, ator conhecido por vestir a pele de Rio em "La Casa de Papel" e de Christian em "Elite", partilhou uma nova reflexão na sua conta no Instagram.

"A vida é o que acontece à tua volta enquanto pensas", começou por escrever na legenda da fotografia publicada na rede social.

"Um bom amigo meu sempre me disse duas coisas que me ajudaram muito quando as coisas não vão bem: 1. Problemas de primeiro mundo. 2. Pensar te enfraquece", confessou o jovem ator na sua conta no Instagram.