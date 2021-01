Na sua conta no Instagram, Rui Porto Nunes recordou que, em 2020, todos os projetos em que estava envolvido foram adiados ou cancelados. "Dia após dia vi os trabalhos serem adiados ou cancelados. Com isto terminei o ano de 2020 sem ter trabalhado um único dia como actor", contou.

"É a vida! E a vida este ano foi-me tão dura que, para fazer jus ao ano cinzento que foi, tive um último dia tão atribulado que no fim pensei: 'Esta noite vou desligar-me das redes sociais e dar atenção aos que estão à minha volta'. E assim foi", escreveu o ator na sua conta no Instagram.

Na publicação, Rui Porto Nunes agradeceu ainda o apoio dos seguidores: "Obrigado a todos vocês que estiveram aí desse lado. Acreditem, cada um à vossa maneira, com um comentário, com um like, com uma mensagem, com uma resposta a um story, tornaram o meu 2020 um bocadinho melhor. Obrigado".

"Depois de tudo isto, aqui estou eu. A olhar de frente para 2021 com um brilho no olhar e a sorrir... com os olhos", rematou o ator.