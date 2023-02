Mais de seis anos depois da estreia, "O Gerente da Noite" vai regressar para uma segunda temporada. De acordo com o Deadline, a Amazon Prime Video e a BBC estão a preparar novos episódios da série com Tom Hiddleston no papel do protagonista Jonathan Pine.

Com o subtítulo" Steelworks", a segunda temporada vai começar a ser gravada este ano. David Farr, responsável pela adaptação da primeira temporada, também vai regressar à série.

Hugh Laurie (“House”) e Tom Hiddleston (“Os Vingadores” e “Thor”) protagonizaram a primeira temporada de “O Gerente da Noite. Em Portugal, a série de espionagem baseada na história homónima de John le Carré foi exibida pelo canal AMC e posteriormente pela RTP.

O thriller centra-se em Jonathan Pine, um antigo soldado britânico que trabalha como gerente noturno em hotéis e que é recrutado pelos Serviços Secretos para se infiltrar numa rede ilegal de venda de armas que opera dentro das agências de inteligência.

Depois de entrar para o serviço de inteligência britânico, Pine tem de se infiltrar no círculo de confiança do perigoso traficante de armas Richard Onslow Roper (Hugh Laurie).

Dirigida por Susanne Bier, vencedora de um Óscar para Melhor Filme Estrangeiro (“Num Mundo Melhor”), e produzida pela AMC, BBC One e The Ink Factory, a primeira temporada contou também com Olivia Colman (“Broadchurch”), Tom Hollander (“Piratas das Caraíbas”) e Elizabeth Debicki (“O Grande Gatsby”) no elenco principal.