Os vários programas de televisão estão a adaptar-se às medidas decretadas pelo Governo de combate à pandemia da COVID-19. Segundo o Jornal de Notícias, "O Preço Certo", da RTP1, continuará a contar apenas com emissões gravadas.

Além do fim das emissões especiais em direto, são efetuados teses rápidos antes das gravações do concurso apresentado por Fernando Mendes, acrescenta o jornal.

O recolher obrigatório levou a que os canais de televisão ajustassem os seus programas - o Governo decretou o recolher obrigatório entre as 23h00 e as 5h00 nos dias de semana, até 23 de novembro, nos 121 municípios mais afetados pela pandemia COVID-19. A circulação estará também limitada nos próximos dois fins de semana entre as 13h00 de sábado e as 5h00 de domingo e as 13h00 de domingo e as 5h00 de segunda-feira nos concelhos de maior risco de contágio.

Segundo o JN, o programa "Aqui Portugal", também da RTP1, terá apenas emissões apenas em localidades que não fazem parte dos 121 concelhos de risco. O formato continuará a não contar com público.

Na SIC, o camião de "Domingão" vai apenas circular pelas ruas até às 13h00. Ao JN, o canal avançou ainda que "Isto é Gozar Com Quem Trabalha - Segunda Vaga" será gravado durante a manhã de domingo, no Teatro Villaret, em Lisboa.