Fernando Mendes continua a liderar os finais de tarde.

A emissão desta segunda-feira, dia 9 de outubro, de "O Preço Certo", da RTP1, foi o programa mais visto entre as 19h00 e as 20h00. No seu melhor momento, o concurso conquistou um milhão espectadores.

No total, o programa apresentado por Fernando Mendes registou 19.4% de share, com uma média de 763 mil e 500 espectadores. Já no pico de audiência "O Preço Certo" registou 23.3% de share.

No mesmo horário, a emissão diária de "Casados no Paraíso", da SIC, somou 16,9% de share (644 mil e 400 espectadores). Já "Big Brother" foi visto por uma média de 554 mil espectadores (14% de share).