Esta terça-feira, dia 6 de julho, a HBO anunciou que Milly Alcock e Emily Carey se vão juntar ao elenco de "House of Dragons", prequela de "A Guerra dos Tronos".

No novo drama do serviço de streaming, Milly Alcock vai dar vida à jovem princesa Rhaenyra Targaryen, a filha primogénita do rei, que tem sangue valiriano puro e é uma cavaleira de dragões. "Muitos diriam que Rhaenyra nasceu com tudo... só não nasceu homem", frisa a HBO.

Já Emily Carey será a jovem Alicent Hightower, filha de Otto Hightower, a Mão do Rei, e a mulher mais bonita dos Sete Reinos. "Foi criada na Fortaleza Vermelha, perto do rei e do seu círculo mais íntimo, e possui uma elegância refinada e uma aguçada perspicácia política", adianta o serviço de streaming.

Baseada em "Fire & Blood", de George R.R. Martin, a série, que se passa 300 anos antes dos acontecimentos de "A Guerra dos Tronos", conta a história da Casa Targaryen.

A primeira temporada estreia-se em 2022, na HBO Max, e vai contar com 10 episódios. Matt Smith, Olivia Cooke ou Emma D’Arcy encarnam alguns dos protagonistas.

Conheça as personagens:

Emma D'Arcy como Princesa Rhaenyra Targaryen: A filha primogénita do rei, que tem sangue valiriano puro e é uma cavaleira de dragões. Muitos diriam que Rhaenyra nasceu com tudo... só não nasceu homem.

Matt Smith no papel de Príncipe Daemon Targaryen: O irmão mais novo do Rei Viserys e herdeiro do trono. Guerreiro incomparável e cavaleiro de dragões, Daemon possui o verdadeiro sangue do dragão. Mas dizem que sempre que um Targaryen nasce, os deuses lançam uma moeda ao ar...

Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, “The Sea Snake”: Líder da Casa Velaryon, uma linhagem valiriana tão antiga quanto a Casa Targaryen. Como “The Sea Snake”, o mais famoso aventureiro náutico da história de Westeros, Lord Corlys transformou a sua casa numa sede poderosa que é ainda mais rica do que a dos Lannisters e que afirma ter a maior armada do mundo.

Olivia Cooke no papel de Alicent Hightower: A filha de Otto Hightower, a Mão do Rei, e a mulher mais bonita dos Sete Reinos. Foi criada na Fortaleza Vermelha, perto do rei e do seu círculo mais íntimo, e possui uma elegância refinada e uma aguçada perspicácia política.

Rhys Ifans como Otto Hightower: A Mão do Rei, Ser Otto é um servo leal e fiel do seu rei e reino. Na opinião de Otto, a maior ameaça ao reino é o irmão do rei, Daemon, e a sua posição de herdeiro do trono.