AVISO DE SPOILER

Os fãs do Universo "Star Wars" tiveram várias surpresas com o oitavo e último episódio da segunda temporada de "The Mandalorian".

A história da série decorre alguns anos após a derrota do Império pelos rebeldes vista em "O Regresso de "Jedi" (1983) e após os créditos do episódio "The Rescue", uma cena em que também regressa Bib Fortuna confirmou que vai avançar "The Book Of Boba Fett", uma série sobre o famoso caçador de recompensas, já em dezembro de 2021.

Mas a maior surpresa na era dos spoilers do episódio disponível no Disney+ desde sexta-feira (18) foi o "regresso" do maior herói da galáxia, Luke Skywalker, a personagem de Mark Hamill.

Luke salva Mando (Pedro Pascal) e Grogu — o Baby Yoda — das forças enviadas por Moff Gideon (Giancarlo Esposito), primeiro encapuçado mas com o inconfundível sabre de luz verde (inspirado no de Obi-Wan), depois numa versão rejuvenescida pelos efeitos especiais (um trabalho técnico que, apesar da emoção do reencontro, não convenceu todos os fãs).

A sequência termina com Mando, já sem a sua máscara, a ver Grogu partir com Luke e R2-D2 para completar o treino Jedi.

Mark Hamill já tinha feito uma aparição secreta no quinto episódio da primeira temporada ao dar voz ao andróide EV-9D9, mas algumas horas após a grande "surpresa" de "The Rescue" ser comemorada pelos fãs, falou de um autêntico "feito" nas redes sociais.

"O facto de que conseguiram manter o meu envolvimento em segredo durante mais de um ano, sem nenhuma fuga de informação, é um milagre. Uma verdadeira vitória para todos os que odeiam spoilers!", escreveu antes de acrescentar a hashtag "LooseLipsSinkStarships", usada para evitar informações comprometedoras nas redes sociais da última trilogia "Star Wars".