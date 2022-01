"O Violino do Meu Pai" é o mais recente filme turco da Netflix a deixar os espectadores com o coração nas mãos e lágrimas nos olhos. Esta quinta-feira, dia 27 de janeiro, a produção chegou ao quarto lugar do top diários dos filmes mais vistos em Portugal no serviço de streaming.

O filme segue a história de Riza, que toca violino na rua, e de uma menina órfã. "Uma menina órfã estreita laços com o seu tio, um violinista de sucesso mas emocionalmente reservado, através da dor e da paixão pela música", adianta a Netflix.

"O Violino do Meu Pai" é protagonizado por Engin Altan Düzyatan e Gulizar Nisa Urau. Belçim Bilgin, Gülizar Nisa Uray, Selim Erdoğan, Erdem Baş, Yener Sezgin e Yiğit Çakır completam o elenco.