A nova série "Star Wars" para o Disney+ vai chegar dois dias mais tarde do que estava anunciado: a estreia de "Obi-Wan Kenobi" será a 27 de maio, uma sexta-feira.

A notícia foi dada pelo próprio Obi-Wan, o ator Ewan McGregor, que também revelou uma grande surpresa para os fãs: serão lançados os dois primeiros episódios dos seis que foram produzidos.

A data inicial, 25 de maio, coincidia com o 45.º aniversário da estreia nos cinemas do primeiro "Star Wars" em 1977.

Além de Ewan McGregor como Obi-Wan, é muito aguardado o regresso de Hayden Christensen como Darth Vader: a história decorre dez anos após os acontecimentos do Episódio III e antes do Episódio IV (o filme de 1977 "A Guerra das Estrelas"), onde Obi-Wan Kenobi enfrenta a sua maior derrota: a queda e a corrupção do seu melhor amigo e aprendiz Jedi, Anakin Skywalker, que abraçou o lado negro como o impiedoso Lorde Sith Darth Vader.

Dos filmes "Star Wars: Episódio II - O Ataque dos Clones" (2002) e "Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith" (2005) também regressam Joel Edgerton como Owen Lars, o tio de Luke Skywalker, e Bonnie Piesse como tia Beru Lars.

Nas novidades do elenco destaca-se Moses Ingram, atriz de "Gambito de Dama", como a ambiciosa Inquisidora Reva, uma vilã ao serviço do Lado Negro da Força à caça dos Jedi.

Outros nomes são Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie (que também é realizador, formando uma dupla famosa com o irmão Josh responsável por filmes como "Good Time" e "Diamante Bruto").

Na realização de "Obi-Wan Kenobi" está Deborah Chow, que dirigiu dois episódios importantes da primeira temporada de "The Mandalorian", a primeira série "Star Wars" do Disney+.

