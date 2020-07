"Maria Botelho Moniz é a apresentadora escolhida para substituir Manuel Luís Goucha no 'Você na TV' durante as suas férias", confirmou a TVI esta quinta-feira, dia 16 de julho, nas redes sociais.

Nas últimas semanas, surgiram vários rumores sobre quem iria ocupar o lugar do apresentador no final de julho e em agosto. Depois das primeiras pistas, o canal de Queluz de Baixo confirmou as notícias avançadas no início da semana.

Atualmente, Maria Botelho Moniz conduz o "Extra" do "Big Brother", que vai para o ar todos os dias, à meia-noite.