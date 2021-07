A Amazon Prime Video anunciou esta segunda-feira, dia 5 de julho, o início da rodagem da sua próxima série Amazon Exclusive, "Operação Maré Negra", a primeira co-produção luso-espanhola da plataforma.

O ator Álex González ("3 Caminos") lidera o elenco, no papel de Nando, protagonista da série inspirada na história real do primeiro narco-submarino intercetado na Europa

O elenco vai contar ainda com os portugueses Nuno Lopes ("White Lines"), Lúcia Moniz ("O Amor Acontece") e Luís Esparteiro ("Super Pai"). Bruno Galiasso ("Marighella"), Nerea Barros ("La Isla Mínima"), Miquel Insua ("La Unidad"), Xosé Barato ("Alba"), Carles Francino ("As Telefonistas"), Manuel Manquiña ("Antes de la Quema"), Luis Zahera ("El Reino"), David Trejos ("Perdida") e Leandro Firmino ("Ciudad de Dios") também integram o novo projeto do serviço de streaming.

Segundo a Amazon Prime Video, "Operação Maré Negra" vai transportar os espectadores até novembro de 2019, quando um submergível artesanal atravessa o Oceano Atlântico com três toneladas de cocaína. "Lá dentro, três homens sobrevivem a tormentas, correntes, avarias, fome, discussões e a uma constante pressão policial. Ao comando está Nando, um jovem galego, marinheiro e campeão de boxe amador sem recursos económicos, que se vê obrigado a procurar outros meios para ganhar a vida", adianta a plataforma.

A nova série Amazon Exclusive vai contar com quatro episódios de 50 minutos, com produção das Ficción Producciones em parceria com a portuguesa Ukbar Filmes, e com coprodução da FORTA e RTP, liderada TGV.