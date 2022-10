"A ida a Portugal foi inédita para 'A Guerra dos Tronos' e mesmo para a indústria do cinema em geral. Portanto, há muito de Portugal por ver em televisão”, frisa o co-criador, co-showrunner e argumentista Ryan Condal. "É um país lindo e ótimo para filmagens. Quando vimos Monsanto, numa montanha, encontrámos Pedra do Dragão", acrescenta.

"Na série original, Pedra do Dragão era uma costa do Norte de Espanha. Lá só se viu uma faceta da ilha, a praia, mas precisávamos do resto da ilha, precisávamos de todo um mundo. Foi o que encontrámos no cume daquela montanha íngreme em Portugal", sublinha Ryan Condal.

Miguel Sapochnik, co-showrunner e realizador, confessa que ficou surpreendido com Monsanto: "Fomos um bocado por capricho e ficámos de queixo caído".

"Aquilo é incrível", acrescenta Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen). "Filmámos no topo de um monte em Portugal. Dava para ver quilómetros em redor", lembra a protagonista da série da HBO.

Sofia Noronha, production manager, destaca que a equipa veio para "um país que nunca teve uma série desta dimensão". "Viemos a uma vila que nunca viu nada a esta escala e a um local muito inacessível. Mas tivemos imenso apoio dos habitantes. Cederam as suas casas, trabalharam na série e adoraram a experiência", recorda.

"Isto é um grande acontecimento para Portugal, para toda a nossa indústria e para toda a equipa local", frisa.

Baseada em "Fogo e Sangue", de George R.R. Martin, a série, que se passa 200 anos antes dos acontecimentos de "A Guerra dos Tronos", conta a história da Casa Targaryen.

Veja aqui o vídeo.