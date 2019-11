"The Witcher" é uma das apostas da Netflix para o final do ano. A série de Lauren Schmidt Hissrich tem estreia marcada para o dia 20 de dezembro no serviço de streaming.

Protagonizada por Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri), a série "é um épico conto sobre destino e família". "A história dos destinos cruzados de três indivíduos no vasto mundo d'O Continente, onde humanos, elfos, witchers, gnomos e monstros batalham para sobreviver e prosperar, onde o bem e o mal não são fáceis de identificar", explica a Netflix em comunicado.

"Os piores monstros são aquelas que criamos", acrescenta o serviço de streaming.

