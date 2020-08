Depois de vários rumores, chegou a confirmação: "Toy Boy", série espanhola que conquistou os espectadores da Netflix, vai contar com uma segunda temporada. A primeira parte da produção protagonizada por Jesús Mosquera, Cristina Castaño, María Pedraza e José de la Torre conta com 13 episódios e, em março, esteve entre os conteúdos mais vistos no serviço de streaming em Portugal.

O anúncio da produção da segunda temporada foi feito pelo realizador Javier Quintas durante o Festival Cinefan de Úbeda, em Espanha. Segundo o site Sensacine, Os cinco strippers que protagonizam a história vão continuar no elenco.

A segunda temporada ficará a cargo da Atresmedia e da Netflix, juntamente com a produtora Plano a Plano, responsável pela série "Valéria".

A história de "Toy Boy"

"Depois de sete anos encarcerado numa prisão em Málaga, um stripper sai em liberdade condicional, decidido a provar que a amante o incriminou pelo homicídio do marido.", explica a Netflix na sinopse de "Toy Boy".

Nos primeiros episódios, o protagonista "arranja maneira de ver o carro do médico-legista e a advogada Triana segue um rasto de dinheiro suspeito até à cidade de Melilla. Andrea trava uma amizade improvável".

Veja o trailer: