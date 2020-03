"Uma das coisas em que insisti foi começar a temporada mostrando que a Bri não está completamente bem, não foi tudo resolvido", afirmou a atriz, que interpreta Brianna Fraser. "No atual ambiente é um tópico nervoso de ter numa série, porque as pessoas querem ser sensíveis e é difícil de ver para muita gente".

Na temporada anterior, Brianna foi violada pelo pirata Stephen Bonnet e pouco depois descobriu que estava grávida, não sendo claro se o bebé Jeremiah é filho dele ou do seu futuro marido, Roger MacKenzie (interpretado por Richard Rankin).

"É importante mostrar que as pessoas não são violadas e ultrapassam logo, leva tempo e mesmo com a diferença temporal entre as temporadas quatro e cinco, a Bri ainda está com dificuldades", explicou Sophie Skelton. "Mesmo quando quer ser íntima com o marido e quando quer mostrar-se forte, o corpo dela vai denunciar, retrair-se, ter pesadelos. Os seus demónios ainda lá estão".

A história de "Outlander", criada pela escritora Diana Gabaldon, começa quando uma enfermeira britânica, que serviu na II Guerra Mundial, Claire (interpretada por Caitriona Balfe), é transportada para 1743 e se vê obrigada a casar com o escocês Jamie Fraser (interpretado por Sam Heughan), para sobreviver. Brianna é filha de ambos e também viaja do século XX para o século XVIII, sendo seguida por Roger, com quem casa no início da quinta temporada.