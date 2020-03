A maturidade da relação dos dois amantes, que desafiaram as leis da física e das viagens no tempo, permite introduzir uma nova dinâmica na história, situada agora às portas da guerra revolucionária na América.

Com Claire definitivamente instalada no século XVIII, a personagem evolui no seu papel de médica, enquanto Jamie Fraser aprofunda a sua posição como chefe de clã "e lida com decisões políticas de maior escala", descreveu Sam Heughan.

O seu casamento torna-se uma fonte de estabilidade em contraponto ao tumulto da relação entre a filha de ambos Brianna (interpretada por Sophie Skelton) e Roger MacKenzie (interpretado por Richard Rankin), que viajou do século XX para o século XVIII atrás dela.

Esse é um dos motivos que justifica a popularidade de "Outlander", considerou Caitriona Balfe, referindo que a história "transcende o tempo e a física" e "é do outro mundo", mas simultaneamente dá a sensação de ser mundana. "Mesmo sendo grandiosa e do domínio do fantástico, nos pequenos momentos parece muito normal e real", afirmou. "É com isso que as pessoas se identificam, ao mesmo tempo que aspiram a algo maior".

A atriz irlandesa explicou à Lusa que o grande tema transversal da série é a questão "o que fariam por amor?", dirigida principalmente às mulheres, visto que a sua personagem abdica do seu mundo no século XX para ficar com o amado no século XVIII. É "a ideia de encontrar um amor tão puro que leva a desistir de tudo o resto por ele". Balfe admite que "provavelmente" não fazemos isso na realidade, mas aspirar a esse tipo de amor "faz parte da magia e da fantasia".

O apelo de uma série com uma premissa tão improvável também se deve, considerou a atriz, ao facto de abranger vários géneros. "Temos elementos ligeiramente de ficção científica mas também somos um drama histórico e uma história romântica. Há muita intriga política, há algo para toda a gente", afirmou.

Embora o quinto livro seja um dos menos cotados entre os fãs da história criada por Diana Gabaldon, Sam Heughan considerou que a adaptação foi bem feita e explicou que tanto ele como Caitriona Balfe passaram a ter créditos como produtores executivos.

"É bom fazermos agora parte desse processo, envolvermo-nos nos guiões e no arco narrativo", disse. "Sempre estivemos integrados com os escritores, mas é bom ter esse título oficial e poder influenciar o processo".