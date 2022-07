Kurt e Wyatt Russell, pai e filho, juntos no universo dos monstros.

A Apple TV+ anunciou que o lendário ator Kurt Russell e o seu filho Wyatt Russell (mais reconhecido recentemente pelas séries "O Falcão e o Soldado de Inverno" e "Under the Banner of Heaven") vão entrar numa série que prolongará no pequeno ecrã o universo "Godzilla".

Conhecido por "Monsterverse", o universo do estúdio Legendary é composto pelos filmes "Godzilla" (2014), "Kong: Ilha da Caveira" (2017), "Godzilla II: Rei dos Monstros" (2019) "Godzilla vs. Kong" (2021).

No elenco da série ainda sem título e conhecido na indústria apenas por "Godzilla and the Titans Project" estarão ainda Anna Sawai ("Pachinko", "Velocidade Furiosa 9"), o praticamente estreante Ren Watabe, Kiersey Clemons ("Liga da Justiça"), Joe Tippett ("Mare of Easttown") e Elisa Lasowski ("Versailles").

Será a primeira vez que pai e filho trabalham no mesmo projeto desde que Wyatt interpretou uma versão mais nova da personagem do seu pai no filme "Soldaod Implacável" (1998).

A série foi criada por Chris Black ("Outcast", "Star Trek: Enterprise") e Matt Fraction ("Hawkeye") e não há informações sobre as personagens do clã Russell, mas segundo o comunicado oficial, a história decorre após a batalha entre Godzilla e as criaturas maléficas titânicas que dizimou a cidade de São Francisco (como se viu no filme de 2014), acompanhando uma família em busca da verdade, que os levará a descobrir segredos enterrados e um legado que os liga a uma organização secreta chamada Monarch.

Outra série no mesmo "Monsterverse", a animé "Skull Island", será lançada ainda este ano pela Netflix.