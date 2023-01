A Netflix estreia esta sexta-feira, dia 6 de janeiro, "Panela de Pressão", uma competição entre chefs de cozinha profissionais. A primeira temporada conta com oito episódios.

Na "competição culinária inédita", 11 chefs profissionais têm de provar que possuem todas as qualidades necessárias para ter sucesso no mundo da gastronomia. "Presos num forte de culinária, os nossos chefs confiantes vão cozinhar, dormir e coexistir com os seus rivais durante uma série de semanas", resume o serviço de streaming.

"E como se isso não trouxesse stress suficiente, ainda vão precisar de estratégia para gerir as tentativas de impressionar os colegas enquanto se tentam proteger a si mesmos... porque na Panela de Pressão não há jurados. Os chefs avaliam-se entre si. Esta é uma procura implacável pelo derradeiro chef", acrescenta a Netflix.

No primeiro episódio, com o relógio a contar 90 minutos, os 11 chefs apresentam as suas especialidades no primeiro desafio da competição. A seguir, terão de avaliar os pratos uns dos outros.

Na fase seguinte, duas equipas têm de criar uma ementa de cinco pratos com sabores doces, salgados, amargos, ácidos e umami.