Na emissão desta quarta-feira, dia 24 de fevereiro, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou a emissão especial de aniversário da TVI. O canal de Queluz de Baixo celebrou 28 anos no passado sábado, dia 20 de fevereiro.

"Não se deram conta, a TVI fez anos no sábado (...) Atrasei-me porque estou desde o fim de semana a acabar de ver as 8h50 de emissão", brincou a humorista no início da rubrica do programa. E ainda vou a meio "As Três da Manhã", da Rádio Renascença.

Em "Extremamente Desagradável", Joana Marques recordou alguns dos melhores momentos da emissão especial, como a reportagem de Rita Pereira em Aveiro ou as entrevistas aos atores do canal.

"Só para avisar que amanhã volto lá", rematou Joana Marques.

Veja o vídeo: