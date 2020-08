"Nunca me abri tanto sobre a vida antes, mas finalmente estou pronta para partilhar minha verdade", escreveu Paris Hilton na legenda do trailer do documentário sobre a sua vida. "This is Paris" foi produzido pelo Youtube e será transmitido a 14 de setembro no canal da socialite na plataforma.

Nas primeiras imagens da produção, a DJ revela que um trauma de infância tem marcado toda a sua vida. "Aconteceu uma coisa na minha infância sobre a qual nunca falei com ninguém", explica no trailer do documentário.

"Ainda tenho pesadelos com isso. A única coisa que salvou a minha sanidade foi pensar em quem é que eu queria ser quando saísse dali", confessa, em lágrimas.

No vídeo, Paris Hilton, de 39 anos, assume ainda que está presa uma personagem que criou. "Estou tão habituada a interpretar uma personagem que é difícil ser eu mesma", confessa no teaser de "This is Paris".

"Acabei por criar esta marca, esta persona e esta personagem, e estou presa a ela desde então", acrescenta.

Veja o trailer: