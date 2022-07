Garfield vai interpretar o famoso empresário britânico Richard Branson numa minissérie de seis episódios que terá como realizador David Leitch, o mesmo que assinou "Deadpool 2".

No final de abril, o ator tornou-se viral quando disse em várias entrevistas que ia fazer uma interrupção na carreira para descansar e voltar a "ser uma pessoa" após trabalhar em vários projetos de seguida e participar na última temporada de prémios por estar nomeado com o filme "tick, tick... BOOM!".

O impacto foi tão grande que ele teve de rapidamente esclarecer que as notícias sobre a pausa na carreira tinham sido bastante exageradas e estava só a pensar tirar "um mês, talvez dois" de férias.

Passados dois meses e meio e na mesma semana em que foi nomeado para os prémios Emmy pela minissérie "Under the Banner of Heaven", a publicação Deadline avançou que o projeto que se segue também será para o pequeno ecrã e chama-se "Hot Air".

O projeto está a ser intensamente disputado pelas plataformas de streaming e foi escrito por Jon Croker ("Paddington 2") a partir do livro “Dirty Tricks”, do jornalista investigação Martyn Gregory.

A história andará à volta da grande aventura para lançar a companhia aérea Virgin Atlantic em 1984 e como a British Airways (BA), sentindo-se ameaçada pelo seu crescimento no mercado a partir de 1990, começou uma campanha de "truques sujos" para a sabotar.

Informado por uma fonte do interior, Branson apresentou à Comissão Europeia uma queixa e a BA reagiu com a criação da "Operação Barbara", que começou a fabricar e colocar histórias negativas sobre a Virgin Atlantic na comunicação social.

O multimilionário avançou para os tribunais e as duas partes chegaram a acordo na véspera do julgamento, com a BA a pedir desculpa e a pagar os custos do processo e uma indemnização.