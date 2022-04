Pedro Fernandes está afastado do pequeno ecrã e sem ligação a nenhum canal, depois do seu projeto na TVI ter sido cancelado. "Neste momento, estou livre para amar, como se costuma dizer", explicou o apresentador ao site Selfie.

"Voltar à televisão, infelizmente, não depende de mim. Quem é acionista tem outros poderes para definir quem apresenta programas de televisão", frisou.

Em conversa com Rui Unas no podcast "Maluco Beleza", Pedro Fernandes relembrou ainda que a TVI anunciou o seu programa com Marco Horário, mas que nunca chegou a sair da gaveta. "Nunca me tinha acontecido ter um projeto anunciado e, de repente, afinal não existe", contou.

Veja aqui a entrevista.