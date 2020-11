Pedro Pinto, jornalista que conduz o "Jornal da Uma" (de segunda a sexta-feira) e o "Jornal das 8" (fins de semana), vai abandonar a TVI e rumar ao SL Benfica, avançou Correio da Manhã e o Observador este domingo, dia 22 de novembro. Segundo o jornal, o pivot da estação de Queluz de Baixo vai liderar a comunicação dos encarnados e ser o responsável pelo canal do clube, a BTV

Segundo o jornal, Pedro Pinto vai apresentar este domingo o seu último "Jornal das 8", na TVI. O jornalista estava no canal há mais de 22 anos, tendo ocupado o lugar de Diretor de Informação.

No clube, o jornalista vai substituir Luís Bernardo, diretor de comunicação do SL Benfica desde 2016. A saída do antigo assessor de José Sócrates foi comunicada no início de novembro.