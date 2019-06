A segunda temporada da série "Tu" já está a ser preparada, mas a Netflix ainda não desvendou a data de estreia dos novos episódios. Em entrevista ao "Entertainment Tonight", Penn Badgley, que veste a pele do protagonista Joe, confessou que não tem sido fácil gravar as novas cenas.

"Há algumas coisas que fiz com corpos falsos, feitos com próteses. Nesta nova temporada fiquei com algumas náuseas enquanto as fazia", contou o ator, acrescentando que os espectadores da série vão descobrir porque é que Joe assassinou Beck.

"Vão ver um pouco melhor a realidade dura do que ele [Joe] fez [à Beck]. Na primeira temporada, seja bom ou mau, foram poupados a ver isso", revelou.

"Pensar na Beck atormenta-me sempre: 'Tu fizeste mesmo aquilo na primeira temporada, isso ainda continua e as pessoas gostam mesmo deste tipo?' Isso é perturbador. Na cabeça dele, ela nem sequer está morta", acrescentou o protagonista.