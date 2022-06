A Amazon Prime Video anunciou esta quinta-feira, dai 2 de junho, que Soraia Chaves e Pêpê Rapazote vão fazer parte do elenco da segunda temporada de "Operação Maré Negra". Jorge López ("Elite"), Óscar Jaenada ("Hernán, Awareness"), Esther Acebo ("La casa de papel"), Patricia Vico ("Hasta el cielo"), Belén López ("White Lines") e Miguel de Lira ("Viver sem permissão") também se vão juntar à equipa.

Segundo o serviço de streaming, Jorge López, ator que ficou conhecido por participar na série "Elite", da Netflix, vai i substituir Álex González no papel de Nando.

A rodagem da segunda temporada começa em junho em diferentes localizações de Portugal e da Galiza, e vai estrear brevemente, em exclusivo, na Prime Video em Portugal, Espanha e Brasil.

Leandro Firmino, David Trejos, Nerea Barros, Carles Francino, Miquel Insua, Xosé Barato, Luis Zahera, Bruno Gagliasso e Manuel Manquiña vão regressar aos respectivos papéis na segunda temporada da série.

A nova temporada de "Operação Maré Negra" vai contar com cinco episódios de 45 minutos de duração produzidos pela Ficción Producciones, com Mamen Quintas e Julio Casal que são novamente produtores-executivos em conjunto com Daniel Calparsoro e as televisões autónomas espanholas.

Em Portugal, a RTP através da Lightbox, terá Luis Ismael como productor-executivo.