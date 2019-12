No segundo episódio da terceira temporada de "Pesadelo na Cozinha", Ljubomir Stanisic e a produção do programa da TVI visitaram o restaurante Solmar Canas, nas Caldas da Rainha.

No arranque episódio, que foi para o ar no passado dia 8 de dezembro, é possível ver nas imagens duas baratas dentro do restaurante, mas o assunto não foi abordado ao longo da emissão.

"Não sei se foi a Câmara das Caldas que mandou ou se foi o elenco do ‘Pesadelo na Cozinha’ que mandou fazer. No primeiro dia de gravações, uns funcionários [da autarquia] vieram pulverizar a tampa de esgotos que está à porta do restaurante. Saíram milhares de baratas dali de dentro", contou Paulo Carlos, dono do restaurante, à NIT, frisando que não viu nenhuma barata dentro do estabelecimento.

"Esta zona nunca foi desbaratizada nem desratizada. Fazerem isso naquele dia é para desconfiar. Uma rua toda limpa e vão lembrar-se de fazer isto?", questiona.